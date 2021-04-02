البرلمان العراقي.. لقاحات كورونا آمنة

2021/04/02 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأزمة النيابية في البرلمان العراقي ، اليوم الجمعة، أن لقاحات كورونا آمنة ولا يوجد فيها أي مشكلة....

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