2021/04/02 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

2249 مشاهدة

اوضحت خلية الأزمة النيابية، الجمعة، موقفها بشأن حظر التجوال خلال شهر رمضان المقبل.

وقال عضو الخلية سلمان الغريباوي، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 نسيان 2021)، ان "الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 الاف اصابة يوميا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".

واضاف البيان، أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الأسبوع خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية".

واوضح، ان "الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة انتشارها بين المواطنين"، مؤكدا "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من خلية الأزمة بشأن اجراءات الحظر خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من خلية الأزمة بشأن اجراءات الحظر خلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).