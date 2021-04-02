دولة القانون تصدر بيانا غاضبا: عليه الاستعداد لمواجهة القضاء!

2021/04/02 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فندت دولة القانون، الجمعة، صحة الانباء التي تحدثت عن انسحابها من جلسة التصويت على الموازنة لعدم حصولها على مناصب محددة.

وذكرت الكتلة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 نيسان 2021)، ان "هناك من يكذب ويلفق الاخبار للحد من الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به الكتلة"، مستغربا من "المحاولات المثيرة للشفقة لقلب الحقائق والاساءة لموقفها المبدئي في عدم الحضور لجلسة التصويت على الموازنة بالادعاء من انها اشترطت منحها عدد من الدرجات الخاصة مقابل الحضور في الجلسة".

واضاف البيان، ان "الكتلة عدت هذه التصريحات الملفقة والكاذبة جملة وتفصيلا محاولة للانتقاص من كتلة دولة القانون بعد الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به لمواقفها الواضحة المؤيدة لمطالب الشعب العراقي وقضاياه والدفاع عنها"،داعيا "صاحب التصريح الكاذب الذي جعل من نفسه مراسلا في اجتماع لم يكن حاضرا فيه ان يقدم الدليل على ادعاءه او يستعد لمواجهة القضاء".

واكد، انه "هذه المحاولات للنيل منها بشتى الاكاذيب والتلفيقات لن يكون لها اي اثر، وان الشعب العراقي يمتلك الوعي والقدرة على تمييز من يقف معه بصدق واخلاص ويتذكر المواقف الشجاعة لدولة القانون ولن تنطلي عليه هذه الادعاءات".

N.A

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