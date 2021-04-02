الكرملين يعلق على حالة بوتين بعد تلقي لقاح كورونا

2021/04/02 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني علق الكرميلن، اليوم الجمعة، على حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عقب تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لم تظهر عليه أي […]

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