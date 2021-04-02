روسيا: المحادثات بين إيران وقوى عالمية في “المسار الصحيح”

2021/04/02 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفاً أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وكتب ميخائيل أوليانوف على تويتر “انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت.

وكانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر.



الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهوداً مكثفة والأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك”.

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