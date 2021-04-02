تقرير: واشنطن ستشارك في المفاوضات مع أطراف الاتفاق النووي دون التشاور مباشرة مع إيران

2021/04/02 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مسؤولين أمريكيين كبارا سيشاركون الأسبوع القادم في المفاوضات مع الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي في العاصمة النمساوية فيينا.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين تأكيدهم […]

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