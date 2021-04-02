الانتخابات الإسرائيلية 2021 حان الوقت للاختيار أما الاستبداد أو الديمقراطية - يعقوب بن افرات

2021/04/02 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات قبل أقل من نحو أسبوعين انتهت جولة انتخابات الكنيست الـ 24، وهي الجولة الرابعة في غضون سنتين، إلا أن نتائجها لم تكن حاسمة ولم تضف أي تغيير على المشهد السياسي المتأزم في إسرائيل: معسكر نتنياهو لم يحصل على أغلبية 61 مقعداً، المطلوبة لتشكيل حكومة، كما أن معارضيه لم يستطيعوا تشكيل ائتلاف بديل بسبب اختلاف الآراء والتوجهات وتضارب الايديولوجيات.



وعلى الرغم من حدوث بعض التغييرات في الخارطة السياسية وخارطة ......





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