ضرورة تغطية وجه الرجل! - محمد عبد المجيد

2021/04/02 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد لقد انقلبت الموازين الأخلاقية في العقود الخمسة المنصرمة ولابد من وقفة حاسمة وحازمة لاستعادة الإستقامة الخُلقية بعد انتشار كل أنواع الموبقات من جراء كشف الرجل لوجهه، فهو يؤذي المرأة إنْ كان دميما، ويستثير الرغبة لدى النساء اللائي لا يتحملن يوسفيته إنْ كان وسيما.والمجتمعات الإسلامية مشغولة بتوقيع عقوبات رادعة على المثليين، وكما رأينا في العالم الإسلامي برمته زاد الاعتداء الجنسي على الولدان غير ا ......





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