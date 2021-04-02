الانبار تستثني هذه الفئات من حظر التجوال

2021/04/02 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت الحكومة المحلية في محافظة الانبار، الجمعة، السماح للطلبة والكوادر التدريسية والعائلات التي ترافقهم بالمرور من خلال السيطرات ابتداءً من يوم غد.وكتب المحافظ علي فرحان على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا، “قررنا السماح للطلبة والكوادر التدريسية والعائلات التي ترافقهم بالمرور من خلال السيطرات وتسهيل تنقلهم بين الاقضية والنواحي لاداء الامتحانات ابتداءً من […]

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