عقب انتهاء اجتماع الاتفاق النووي.. ظريف يغرد: لا يوجد لقاء بين إيران وأميركا

2021/04/02 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكداً أنه لا يوجد أي لقاء بين إيران واميركا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

في ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة، نشر ظريف تدوينة، اطلع عليها "ناس" (2 نيسان 2021)، وقال: في "الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية بالإضافة إلى الصين وروسيا على استئناف المحادثات المباشرة يوم الثلاثاء المقبل في فيينا".

واضاف "الهدف (من استئناف المحادثات وجهاً لوجه) هو وضع اللمسات الأخيرة على الفور على التدابير المتعلقة برفع الحظر و(الإجراءات) النووية من أجل رفع جميع اجراءات الحظر (على إيران)، وبعد ذلك ستقوم إيران بالتراجع عن تخفيض الالتزامات (في الاتفاق النووي)".

وعلق وزير الخارجية الإيراني في نهاية التدوينة على خببر لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول مشاركة اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: "لن يكون هناك لقاء بين إيران واميركا، وهذا غير ضروري".

و أعلنت روسيا أن الاجتماع الافتراضي الذي اختتم قبل قليل بين الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي ترك انطباعا بأن الأمور تتطور على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" واطلع عليه "ناس"، أن الاجتماع الذي عقدته عبر الإنترنت اليوم الجمعة اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي المبرم عام 2015) قد انتهى، مشيرا إلى أن المشاورات بين الممثلين عن إيران ودول 4+1 كانت جادة وستتواصل.

وتابع: "ثمة انطباع بأننا على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا وسيتطلب جهود مكثفة، ويبدو أن الأطراف المعنية مستعدة لذلك".

ويأتي ذلك على خلفية إعادة زيادة التوترات حول برنامج إيران النووي، مع بداية عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الذي أعلن عن استعداده للعودة إلى الصفقة مقابل عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبها.

من جانبها، تصر إيران على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى وترفع العقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية الإيرانية، "طهران والقوى الكبرى ستعقد اجتماعا جديدا بشأن الاتفاق النووي الثلاثاء المقبل في فيينا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب انتهاء اجتماع الاتفاق النووي.. ظريف يغرد: لا يوجد لقاء بين إيران وأميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب انتهاء اجتماع الاتفاق النووي.. ظريف يغرد: لا يوجد لقاء بين إيران وأميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).