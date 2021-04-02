اقليم كوردستان يسجل 773 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/02 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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الموت يغيب طبيبة اثر مضاعفات الاصابة بكورونا

غيب الموت الطبيبة ومديرة منظمة (جوينت هيلب كوردستان) نمام غفور متأثرة باصابتها بفايروس كورونا في احدى مستشفيات السويد.

الدكتورة نمام محمود آغا من مواليد 1968 مدينة كويه، اختصاص امراض القلب،...

إلغاء انتخابات الخارج..



اجماع على انها خطوة بالاتجاه الصحيح نائب: الغاء انتخابات الخارج اول خطوة لمنع التزوير

زهراء مبتورة الساق: عندما تقطعت قلوب الهندوس بخذلان الطب العراقي

كم هو أمر صعب عندما يكون من ضمن جدولة أعمالك الصحفية لقاء مع هذا الكم الهائل من الوجع والآهات التي تكتنف صاحب اللقاء، لم يكن الأمر سهلاً عليَّ كإنسان يتغللني شعور بإنسا...

ريواز فائق: حماية حقوق المرأة يحتاج الى الكثير من النضال الشاعر العراقي ظافر الأسدي: الشعر بمستواه الحالي ينطق عن روح الانسان

هل يتحالف الصدر مع البارزاني الطامع برئاسة الجمهورية؟

حرصا على منصب رئاسة وزراء العراق..



هل يتحالف الصدر مع البارزاني الطامع برئاسة الجمهورية؟

التقارب يأتي في وقت أكد فيه الصدر أكثر من م...

مساكنٌ جديدة ودعمٌ مُجتمعي للناجين من مذبحة كوجو تقرير: التحديات والأولويات لذوي الإعاقة في العراق

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