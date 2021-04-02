شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل خلال ساعتين فقط

2021/04/02 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت في تعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون وبمهنية عالية وعمل أمني متميز ، تمكنت من القبض على متهمين بقتل شاب بمقتبل العمر.

وذكرت الشرطة في بيان لها تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الجمعة " بعد أن عثرت مفارز قسم مكافحة الإجرام , على جثة فتى في أحد الأحياء السكنية يبلغ من العمر 19 عاماً ومعرضة لعدة طعنات ،على الفور وجه قائد شرطة المحافظة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام , وثلة من الضباط والمنتسبين ل, كشف ملابسات الحادث وتسليم الجناة الى القضاء، ونتيجة للسرعة العالية في جمع المعلومات , وبجهود متواصلة من أجل الحفاظ على أمن وراحة المواطنين , استطاعت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على ثلاثة متهمين , وبعد مواجهتهم بالادلة انهاروا واعترفوا صراحةً بقيامهم بقتل المجنى عليه , وذلك بسبب خلافات فيما بينهم ، فيما تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وهو الة جارحة (سكين) كما صدقت اقوالهم قضائياً بالاعتراف وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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