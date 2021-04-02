اتحاد التايكواندو العراقي يستعد لبطولة آسيا وأولمبياد طوكيو

2021/04/02 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]يستعد الاتحاد العراقي للتايكواندو لتنظيم التصفيات المحلية لاختيار عناصر المنتخب الوطني (رجال/متقدمين) لتمثيل العراق في بطولتي آسيا و اولمبياد طوكيو.

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