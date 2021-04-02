مؤسسة الشهداء: رواتب شهداء ساحة الطيران ستصرف بأثر رجعي في ايار المقبل

2021/04/02 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء، الجمعة، إنجازها معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران، فيما أكدت إطلاق الرواتب بأثر رجعي في أيار المقبل.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المؤسسة طارق المندلاوي، إن "دائرته أنجزت معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران البالغ عددها 36 معاملة، بعد مرور شهر، مع تحويل 11 معاملة الى الوزارات المعنية"، وفقاً لـ"واع".

واشار الى "وجود لجنة ثلاثية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة تقوم بإنجاز المعاملات"، مضيفاً أن "الدائرة تنجز الهويات التقاعدية، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذاً للأمر الديواني رقم 60 بالتعاون مع دائرة الطب العدلي ومديرية الأحوال المدنية وهيأة التقاعد الوطنية، وقد جرى تسهيل الإجراءات وتبسيطها بتنفيذ النافذة الواحدة".

وبين المندلاوي أنه "في ما يخص الشهداء من الكسبة فقد تم إنجازها من مؤسسة الشهداء، اللجنة الفرعية الثانية، المختصة بترويج هذه المعاملات، كما جرت زيارة عوائل الشهداء وتشكيل عيادة قانونية من المؤسسة وإنجاز معاملاتهم من مديريات شهداء الكرخ والرصافة، وقامت مؤسسة الشهداء بإنجاز هذه المعاملات من خلال التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من خلال إنجاز الأوراق التخطيطية في مركز شرطة باب المعظم وكل هذه الجهود تكللت بالنجاح بعد لقاء الكاظمي مع عوائل الشهداء.

وختم بالقول: "ستصدر الهويات التقاعدية من خلال فريق مشترك في مؤسسة الشهداء دائرة شهداء ضحايا الإرهاب وستطلق رواتبهم خلال شهر أيار المقبل وبأثر رجعي".

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