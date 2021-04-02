نتائج ضربة العيث: قتل 3 دواعش وتدمير مقار للتنظيم في صلاح الدين

2021/04/02 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، نتائج الضربة الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين، فيما اكدت مقتل 3 دواعش وتدمير مقار للتنظيم في المحافظة.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من مقر قيادة عمليات صلاح الدين، تشرع بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث، حيث كانت نتائجها، قتل 4 من عناصر عصابات داعش الإرهابية الدواعش وتدمير 4 دراجة نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور".وأضاف البيان أن "الضربة دمرت أيضا خزان ماء واخر للوقود".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة (02 نيسان 2021)، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير أوكار تابعة لداعش.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، تسفر عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".واشار البيان إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

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