أي مؤتمر مطلوب؟ - مازن الحسوني

2021/04/02 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -يتهيأ الشيوعيون العراقيون خلال الأيام القادمة لعقد مؤتمرهم الحادي عشر.هذا المؤتمر الذي تأخر عن موعده الرسمي بعام .-يتهيأ الحزب لعقد مؤتمره ووضع الحزب على الصعيد الداخلي ليس بافضل صوره حيث الصراعات الفكرية والتنظيمية بلغت أوجها بعد الخلافات على سياسة الحزبية من الأحداث والعملية السياسية العراقية وخاصة فيما يتعلق بالتحالفات السياسية واخرها تحالف سائرون وكل ما جرى من خروقات ونتائج سواء بالد ......





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