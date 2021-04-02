في تسييس نسب آل الأسد - صلاح بدرالدين

2021/04/02 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين من احدى الجوانب الظلامية في ثقافاتنا الشرقية وتتناقلها الأجيال منذ قرون ، الطعن في المقابل المختلف بأسلحة بالية منها شخصنة القضايا السياسية المصيرية المختلفة حولها وعليها ، وخلطها بامور ومسائل عائلية ، وقبلية ، وقومية ، ودينية ، ومذهبية ، كالقول ان سيئات الجهة الفلانية ، والنظام الفلاني ، أو الشخص الفلاني تعود الى كونه عربيا او كرديا او تركيا او فارسيا الخ ...



أو لعقيدته الدينية المسلمة او المس ......





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