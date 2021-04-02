الأزمة النيابية توضح بشأن حظر التجوال خلال رمضان

2021/04/02 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت خلية الأزمة النيابية، اليوم

الجمعة، موقفها بشأن حظر التجوال خلال

شهر رمضان المقبل.

وقال عضو الخلية سلمان الغريباوي، في

بيان، إن "الموقف الوبائي في العراق لا

يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات

بفي

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