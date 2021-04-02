في كربلاء.. الكشف عن جريمة قتل خلال ساعتين فقط (صور)

2021/04/02 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم

الجمعة، جريمة قتل حصلت في احد الأحياء

السكنية بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ضمن جهود القيادة

والمنشآت في تعزيز الأمن المجتمعي وف

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