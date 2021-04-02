الجمارك تضبط حاوية دراجات مخالفة في أم قصر

2021/04/02 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك ، اليوم

الجمعة، ضبط حاوية مخالفة في مركز جمرك

ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "كوادرها قامت بضبط حاوية

محملة (دراجات نارية مستعملة) معدة

ل

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