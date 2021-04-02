جدل أوربي بشأن قصيدة الشاعرة الامريكية أماندا غورمان خلال تنصيب بايدن

2021/04/02 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعرة الأميركية السوداء الشابة أماندا غورمان تلقي قصيدة من تأليفها في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في واشنطن في 20 كانون الثاني/يناير 2021 © تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف باتريك سيمانسكي باريس (أ ف ب) – خطفت أماندا غورمان الأضواء بالشعر الذي تلته خلال تنصيب جو بايدن في البيت الأبيض… لكن ترجمة قصيدتها في أوروبا […]

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