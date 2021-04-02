زاخو يجتاز الحدود بهدف دون رد

2021/04/02 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق فريق زاخو فوزا مهما على ضيفه الحدود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب زاخو لحساب الجولة 26 من الدوري الممتاز.زاخو يعي أن النقاط مهمة فيما لو اراد التقدم باللائحة بالمقابل الحدود يمر بمأزق لتراجعه في لائحة الترتيب وبات ضمن الفرق المهددة بشكل كبير للهبوط، ورغم اهمية المباراة للطرفين إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني خطف مهاجم زاخو زياد احمد الهدف الوحيد في الدقيقة 67 ليتوج فريقه بثلاث نقاط مهمة رفع من خلالها رصيده إلى النقطة 37 ويتقدم للمركز السادس، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 19 في المركز قبل الأخير./انتهى

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