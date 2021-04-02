2021/04/02 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير نفق ودراجات نارية تابعة لهم، في محافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان ، ان "قوة من مقر قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث وكانت نتائجها، قتل 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وتدمير 4 دراجات نارية، ومولد كهربائي، ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزان ماء واخر للوقود"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 دواعش وتدمير دراجات نارية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 دواعش وتدمير دراجات نارية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).