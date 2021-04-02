2021/04/02 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

359 مشاهدة

طالبت كتلة دولة القانون النيابية، الجمعة، بارجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، داعية الحكومة والكتل السياسية التي وافقت على ابقاء سعر الصرف بوضعه الحالي إلى مراجعة خياراتها.

وقال المتحدث باسم الكتلة، بهاء الدين النوري، في تصريح لـNRT اليوم، (2 نيسان 2021)، ان "دولة القانون غادرت الاجتماع الاول قبل ان يرفع سعر الصرف، وعندما اتت الموازنة اصرنا على ان يكون سعر الصرف على ما كان عليه سابقا، او يخفض بنسبة جيدة".

وأضاف النوري، "لكن مع شديد الاسف، الحكومة والكتل السياسية اصرت على ان يكون سعر الصرف هكذا، وهناك تظاهرات خرجت تنديدا على هذا القرار الذي تسبب بارتفاع الاسعار، وعلى الحكومة والكتل السياسية التي وافقت ودافعت بان يكون سعر الصرف على الوضع الحالي، ان تعيد خياراتها، ونحن في دولة القانون سنبقى مطالبين ونحث الحكومة على ارجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقا".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون توجه طلبا عبر NRT بشأن سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون توجه طلبا عبر NRT بشأن سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).