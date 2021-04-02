وزيرة الهجرة تبحث مشاكل العراقيين مع وزير الداخلية السوري

2021/04/02 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الجمعة، مجموعة من الأسر العراقية المتواجدة في سوريا بحضور القائم بالأعمال السفارة وطاقمها ، واستمعت الوزيرة الى مشاكل الأسر العراقية وبضمنها استخراج الإقامة والحصول على المستمسكات الثبوتية للمواليد الجدد وحصولهم على الجنسية وشهادة الجنسية وجواز السفر باعتبارهم عراقيين .

وابدت جابرو بحسب بيان لمكتبها وتلقى PUKmedia نسخة منه، استعدادها لإيصال كافة الطلبات المتعلقة بهذا الغرض الى الجهات المعنية في بغداد، مؤكدة أنها ستتعامل بشكل مباشر مع بعض الحالات الخاصة، مبينة ان الوزارة ستتحمل كافة التكاليف لمن يرغب منهم بالعودة بشكل طوعي الى البلاد، اضافة الى تقديم الدعم لتلك الأسر حال عودتهم وارسال لجنة خاصة لاستخراج المستمسكات الثبوتية لهم .

كما والتقت الوزيرة بعدها بوزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون في مبنى وزارة الداخلية السورية، ونقلت له مشاكل العراقيين في سوريا ومن ضمنها الاقامة وتأشيرات الدخول، مشيرة في الوقت ذاته الى دعم كل الجهود الخاصة بعودة العراقيين الراغبين بشكل طوعي الى البلاد .

ووجه وزير الداخلية السوري بعد الاجتماع مع الوزيرة، حسب بيان وزارة الهجرة، بتمديد فترة الاقامة من شهر إلى ٣ اشهر، واثنى على الحكومة العراقية الجديدة بالانفتاح على دول الجوار .

من جانبها قدمت الوزيرة شكرها الى سوريا حكومة وشعبا لأحتضانهم لإخوانهم العراقيين، مشددة على ان " السوريين الموجودين في العراق يحضون باهتمام ورعاية وزارة الهجرة، وان الوزارة ماضية بجرد تلك الأسر ضمن قاعدة بيانات رصينة لتسهيل عودة من يرغب منهم بالعودة طوعيا الى سوريا.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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