مقتل 3 عناصر لداعش في صلاح الدين

2021/04/02 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عجلة ونفق وخزانات تابعة لهم في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "قوة من مقر قيادة عمليات صلاح الدين، تشرع بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث".

وأضاف البيان، أنه "كانت نتائجها، قتل 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية الدواعش وتدمير 4 دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزان ماء واخر للوقود".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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