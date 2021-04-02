بعد أسبوع على حادث قطاري سوهاج.. تدخل سريع لمنع كارثة جديدة

2021/04/02 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لم تمر سوى 7 أيام فقط على حادث تصادم قطارين بسوهاج في مصر، حتى كادت تتكرر الواقعة اليوم، الجمعة، على نفس خط الصعيد بمحافظة أسيوط، بعد انفصال 6 عربات من قطار وتوقفها على الطريق، إلا أن السلطات اتخذت اللازم قبل تكرار سيناريو قطاري سوهاج.ووفقا لمصدر أمني شرح لموقع “سكاي نيوز عربية” ما حدث، […]

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