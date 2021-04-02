2021/04/02 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، قتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي وإصابة اثنين اخرين، شمال قضاء خانقين في محافظة ديالى.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل وإصابة 4 دواعش بعملية أمنية شمال خانقين المركز الخبري الوطني.

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