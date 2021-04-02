إيران: نرفض أي مقترح أمريكي للعودة إلى الاتفاق النووي بمبدأ خطوة مقابل خطوة

2021/04/02 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت الحكومة الإيرانية رفضها إجراء أي مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي وأي مقترح يعتمد على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

يتبع..

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