2021/04/02 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أعلن مزود الخدمات في قناة السويس اليوم الجمعة عن تراجع الازدحام المروري الناجم عن إغلاق سفينة شحن لقناة السويس لما يقرب من أسبوع.وقالت شركة "ليث إيجنسيز" إنه مع انخفاض عدد السفن التي تنتظر العبور عبر الممر الملاحي الدولي، تراجع الازدحام من أكثر من 300 سفينة قبل 3 أيام، إلى 206 سفن فقط.وكانت حركة العبور في قناة السويس قد استؤنفت مساء الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.قالت هيئة قناة السويس في مصر، أمس الخميس، إنه من المتوقع عبور 87 سفينة القناة في الاتجاهين، في إطار محاولتها الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح سفينة حاويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي.وأضافت الهيئة أن عدد السفن التي عبر القناة بالفعل في أعقاب إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة بلغ 194 سفينة.وأدى إغلاق القناة لنحو 6 أيام، بسبب جنوح السفينة "إيفر غيفن" التي يبلغ طولها 400 متر، إلى تكدس أكثر من 400 سفينة قالت هيئة قناة السويس إنها ستعمل على مدار الساعة لإنهاء عبورها للممر الملاحي.وأعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس اعتبارا من الاثنين، وذلك بعد تمكن السلطات المصرية من تعويم السفينة الجانجة.وأكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".قال أسامة ربيع، الجمعة، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة "إيفر غيفن" العملاقة، الذي أدى تعطل الملاحة لأيام بالشريان المائي العالمي.وأضاف ربيع، وفق ما نشرت صحيفة "الشروق" القاهرية، في رده على سؤال بشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى "زيادة عمقها".وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترا، أي ما يعادل 66 قدما.

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