الهجرة والمهجرين: نتحمل تكالف العراقيين الراغبين بالعودة من سوريا

2021/04/02 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابر، الجمعة، مع مجموعة من الاسر العراقية في سوريا، الأوضاع التي تواجههم.

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وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (2 نيسان 2021) أنه "استمعت السيدة الوزيرة إلى مشاكل الأسر العراقية وبضمنها استخراج الأقامة والحصول على المستمسكات الثبوتية للمواليد الجدد وحصولهم على الجنسية وشهادة الجنسية وجواز السفر باعتبارهم عراقيين".

وأضاف، أن "السيدة جابرو أبدت استعدادها لإيصال كافة الطلبات المتعلقة بهذا الغرض الى الجهات المعنية في بغداد، مؤكدة أنها ستتعامل بشكل مباشر مع بعض الحالات الخاصة".

وبينت – وفق البيان، أن "الوزارة ستتحمل كافة التكاليف لمن يرغب منهم بالعودة بشكل طوعي الى البلاد، اضافة الى تقديم الدعم لتلك الأسر حال عودتهم وارسال لجنة خاصة لاستخراج المستمسكات الثبوتية لهم".

وتابع، أن "الوزيرة التقت بعدها بوزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون في مبنى وزارة الداخلية السورية، ونقلت له مشاكل العراقيين في سوريا ومن ضمنها الاقامة وتأشيرات الدخول، مشيرة في الوقت ذاته الى دعم كل الجهود الخاصة بعودة العراقيين الراغبين بشكل طوعي الى البلاد".





ووفقاً للبيان فقد "وجه وزير الداخلية السوري بعد الاجتماع مع السيدة الوزيرة بتمديد فترة الاقامة من شهر الى ٣ اشهر، واثنى على الحكومة العراقية الجديدة بالانفتاح على دول الجوار".

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