2021/04/02 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر رسمية، أن هيئة قناة السويس قدرت خسائر جنوح السفينة البنمية ايفر جيفين التي كانت جانحة قبل أيام في قناة السويس، وما أسفر عنه من توقف الملاحة بمجراها الملاحي بنحو مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خاطب الشركة المالكة للسفينة، بالقيمة التقديرية لحجم الخسائر، في خطاب رسمي.وكشفت المصادر أن قناة السويس حصرت خسائرها من توقف العبور بمجراها الملاحي، بالإضافة إلى تقدير الخدمات اللوجستية والتي منحتها للسفن العالقة، وكذلك تكاليف تشغيل المعدات من كراكات وقاطرات خلال فترة الأزمة.

وأوضحت أن المباحثات مستمرة بين الجانبين، للوصول إلى حل مرضٍ، كما أكدت أنه في حال الخلاف حول القيمة التقديرية، سيتم التحفظ على السفينة البنمية الجانحة وحمولتها والتي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

هذا، وكان الفريق أسامة ربيع، قد أعلن، أن خسائر توقف الملاحة في قناة السويس في اليوم الواحد، تتراوح بين اثني عشر إلى خمسة عشر مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة قناة السويس: تعويضنا أو سنتحفظ على السفينة وحمولتها بقيمة 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة قناة السويس: تعويضنا أو سنتحفظ على السفينة وحمولتها بقيمة 3 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).