الشيخ حمودي يدعو روسيا لدعم العراق بلقاحات كورونا

2021/04/02 | 17:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، الجمعة، السفير الروسي ماكسيم مكسيموف بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في العراق.وقال الشيخ حمودي في بيان انه “عدم حاجة العراق لبقاء قوات قتالية اجنبية على أراضيه“.واضاف ان “الدستور يرفض ان يكون العراق ممرا للاعتداء على دول الجوار“.وشدد الشيخ على “أهمية تعزيز التعاون […]

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