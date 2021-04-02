مقتل 3 ارهابيين وتدمير معدات لهم في صلاح الدين

2021/04/02 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الجمعة، عن مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش

الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، إن "قوة من

مقر قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت

بواجب تفتيش مكان الضربة

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