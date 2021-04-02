كورونا يخطف قاضي محاكمة

2021/04/02 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الجمعة، القاضي محمد عريبي،

إثر مضاعفات مرض فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع، إن "القاضي محمد عريبي

توفي اثر مضاعفات مرض كورونا".

يشار إلى أن عريبي كان أحد قضاة محاكمة

رئيس النظام البائد "صدام

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