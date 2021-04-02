الهجرة تصدر قراراً بشأن تكاليف الأسر العراقية في سوريا

2021/04/02 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، قراراً بشأن الأسر العراقية الموجودة في سوريا.وأكدت الوزيرة إيفان فائق جابرو في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنها “التقت مجموعة من الاسر العراقية المتواجدة في […]

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