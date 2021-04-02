أبل تضع حلاً لأزمة بطاريات

2021/04/02 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعكشفت تقارير عن أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليا لإصلاح المشاكل المتعلقة ببطارية بعض هواتف "آيفون 11" الذكية، التي تشمل استنزاف طاقتها وعيوب في الأداء.وبحسب وثيقة صادرة من "أبل"، فإنها ستقوم بإعادة معايرة بطاريات هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" عند التحديث إلى نظام التشغيل "آي أو إس 14.5" القادم.ووفقا للوثيقة، فقد يستغرق نظام سلامة البطارية بضعة أسابيع لمعرفة مقدار السعة المتبقية لها ومقدار الأداء الذي يمكن أن توفره، ولا يبدو أنه يجب على المستخدمين ملاحظة الكثير من الاختلاف أثناء العملية، على الرغم من أنه ستكون هناك رسالة في قسم صحة البطارية بقائمة الإعدادات بالهاتف توضح ما يحدث، بحسب موقع "ذا فيرج".وتجري شركة "أبل" حاليا اختبار لعملية إعادة المعايرة قبل أن يتم طرح التحديث رسميا للمستخدمين، وفي حال أن فشلت العملية لسبب ما، تقول "آبل" إنه سيتم استبدال بطارية الهاتف مجانا، سواء من خلالها أو من مزود خدمة.يشار إلى أن "أبل" كانت أكثر شفافية عندما أجرت تغييرات على نظام توصيل الطاقة الخاص بهاتف "آيفون"، منذ أن تم اكتشاف اختناق أداء أجهزة الهواتف القديمة لحماية البطارية.

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