الحشد يعلن عن خسائر داعش عقب احباط تعرضه شمال خانقين

2021/04/02 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن خسائر تنظيم داعش الإرهابي، عقب احباط تعرضه ليلة أمس الخميس، شمال قضاء خانفين بمحافظة ديالى.وذكرت مديرية اعلام الحشد، أن "الحشد الشعبي، نفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش ردا على تعرض إرهابي شمال خانقين"، موضحة أن "قوة من الحشد ضمن قاطع ديالى لملاحقة فلول التنظيم، وبعد تعرض طال قوات اللواء 28 بالحشد ليلة امس، ردت عليه القوة بقصف معاقل الإرهابيين".وأضاف البيان، أن "القوة عثرت على جثتين لعناصر داعش وجريحين من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مضافة فيها مواد لوجستية وأسلحة"./انتهى8

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