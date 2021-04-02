وزيرة الهجرة تؤكد استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع نظيرتها السورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين

2021/04/02 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، في زيارتها الى دمشق، مع وزير وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون أوضاع العراقيين الموجودين في سوريا وسبل تقديم التسهيلات اللازمة لهم.وأكدت جابرو خلال اللقاء على "أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين واستعداد الحكومة العراقية للتعاون مع الحكومة السورية لتسهيل العودة الطوعية للاجئين في كلا البلدين".وأضافت "نحن كحكومة عراقية نثمن الجهود الكبيرة للحكومة السورية ووزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب الجالية العراقية وتقديم التسهيلات لها".من جانبه أكد اللواء الرحمون أن "وزارة الداخلية السورية حريصة على رعاية العراقيين الموجودين في سوريا وتسوية أوضاعهم" لافتاً إلى أن "سوريا تقدم التسهيلات للعودة الطوعية للاجئين في كلا البلدين".وأضاف أن "الحكومة السورية منحت سمات دخول لرجال الأعمال العراقيين إلى سوريا وكذلك سمحت بالزيارات الدينية للعراقيين ووفق آلية محددة تراعي أعداد القادمين واتخاذ التدابير الصحية اللازمة في ظل جائحة كورونا"./انتهى8

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