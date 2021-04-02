سائرون يتحدث لـNRT عن قرار تغيير أمين بغداد

2021/04/02 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون اللامي، الجمعة، الأسباب التي دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، للمطالبة بتغيير امين بغداد.

وقال اللامي في تصريح لـNRT اليوم، (2 نيسان 2021)، ان "أمانة بغداد ليست بالمؤسسة السهلة، فانها تحتاج إلى امين يكون صاحب قرار، وان الامين الحالي لم يكن صاحب قرار، حيث لا يقدر على تمشية بريد الامانة فضلا عن المشاريع المتلكئة والنفايات في كل مكان ولم يحرك ساكنا".

وأضاف، "ولهذه الاسباب وغيرها الكثير دعت إلى ضرورة تغيير امين بغداد بامين يتحمل المسؤولية ولا يرتجف من تمشية امور الامانة، وان يكون حازما وشجاعا في قراراته، وان يخطط لمدينة بغداد الحديثة والا سوف تبقى العاصمة على وضعها وهذا ما دفع حسن الكعبي إلى المطالبة بتغيير أمين بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قدم النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، 5 اسباب دفعته للمطالبة باقالة امين بغداد، موضحا انه وصلتنا العديد من الشكاوي بحقه.

وقال الكعبي بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، ان "أمين بغداد لا يستطيع توقيع كتب بسيطة مثل الاجازات والتخاويل وعدم الممانعة".

واضاف البيان، انه "وصلتنا العديد من الشكاوى من قبل المديرين والمسؤولين والموظفين بأن البريد متعطل، وعندما نسأل عن السبب يقولون إنه يخاف ولا يستطيع التوقيع"، موضحا انه "لم يتعين في وظيفة بالدولة العراقية سابقا وفجأة أصبح بدرجة وزير وهذا غير صحيح".

واشار الكعبي، الى انه "عندما اتصلنا به وسألناه عن سبب التلكؤ يقول بأن هناك مديرين فاسدين في دائرته ولكن لا يستطيع اخراجهم، فإذا كانت الدائرة مليئة بالفاسدين وأمينها غير كفوء فكيف تصبح هذه الدائرة".

ولفت الى انه "خصصنا أكثر من ترليون دينار لمحافظة بغداد، وأمين بغداد موجود في منصبه منذ 4 أشهر ولكنه لم يستطع تقديم أي شيء لهذه الدائرة، لذلك اتخذنا هذا الإجراء بحقه".

A.A

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