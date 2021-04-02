وفاة القاضي محمد عريبي بفيروس كورونا

2021/04/02 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي اليوم الجمعة، القاضي محمد عريبي، إثر مضاعفات مرض فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي في تصريح صحفي، إن “القاضي محمد عريبي توفي اثر مضاعفات مرض كورونا”.

يشار إلى أن عريبي كان أحد قضاة محاكمة رئيس النظام البائد “صدام حسين”.

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