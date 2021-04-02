بسبب كورونا.. وفاة القاضي محمد العريبي

2021/04/02 | 17:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر طبي، الجمعة، بوفاة القاضي محمد العريبي، نتيجة مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “القاضي محمد العريبي، توفي اليوم، نتيجة مضاعفات اصابته فيروس كورونا”.اشتهر الراحل، القاضي محمد العريبي، بلقب قاضي صدام، بعد أن استمر فترة طويلة بمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين.

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