2021/04/02 | 17:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامي يحذر من إصابة الموانئ العراقية بـ"شلل تام" بسبب هذا الإجراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/02 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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