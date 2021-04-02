وفاة القاضي محمد العريبي اثر مضاعفات كورونا

2021/04/02 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بأن القاضي، محمد العريبي، توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القاضي محمد العريبي، احد القضاة الذين شاركوا بمحاكمة رئيس النظام السابق، صدام حسين، توفي اليوم، متأثرا بمضاعافات اصابته بفيروس كورونا".

وترأس القاضي محمد العريبي الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في عام 2006.



التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

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