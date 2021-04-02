2021/04/02 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى العشرين لأول زواج معترف به بين مثليين في العالم، لا يزال مجتمع الميم في لبنان يسعى من أجل انتزاع حقوقه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان بحرف الميم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان بحرف الميم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).