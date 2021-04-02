وقفة احتجاجية لاهالي قضاء شط العرب شرقي البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات

2021/04/02 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظم العشرات من اهالي الجزر الأربع بقضاء شط العرب شرقي البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع في القضاء./انتهى

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