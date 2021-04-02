أول حالة تشهدها البشرية.. ولادة طفل عراقي بثلاثة أعضاء ذكرية

2021/04/02 | 18:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادعى الأطباء أن طفلا في العراق ولد بثلاثة أعضاء ذكرية، هو أول حالة بهذا التشوه الغريب يقع الإبلاغ عنها في البشر.

ويعتقد الأطباء في شمال البلاد، بالقرب من الموصل، أنهم أول من نشر دراسة تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثي، حيث يكون لدى شخص ما ثلاثة أعضاء تناسلية.

وكان واحد فقط من بينها يعمل، لذا وقع استئصال الآخرين، المرتبطين بجسم قضيبه الأساسي وأسفل كيس الصفن، جراحيا.

ولم يذكر أي تفصيل عن هوية الطفل، سوى أنه كردي من دهوك يبلغ من العمر ثلاثة أشهر عندما نُشرت القصة لأول مرة العام الماضي.

وقال الأطباء إن واحدا من كل خمسة إلى ستة ملايين ولد يولد بأكثر من عضو ذكري واحد، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج العضو الذكري، بظهور عضو ذكري، في جميع أنحاء العالم.

لكن الطفل العراقي هو أول من حصل على عضو ذكري ثلاثي، وفقا لتقرير الحالة المنشور في المجلة الدولية International Journal of Surgery Case Reports.

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