2021/04/02 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
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وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يوجه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩ من المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث والعلوميين وكذلك الايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والعلوميين ومباشرة كافة الخريجين بصورة عاجلة بعد نشر الموازنة بجريدة الوقائع العراقية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الصحة بشأن مباشرة خريجي 2018-2019) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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