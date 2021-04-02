توجيه من الصحة بشأن مباشرة خريجي 2018-2019

2021/04/02 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يوجه دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩ من المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث والعلوميين وكذلك الايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والعلوميين ومباشرة كافة الخريجين بصورة عاجلة بعد نشر الموازنة بجريدة الوقائع العراقية

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