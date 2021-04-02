الصدر يطلق مشروع الإصلاح الصناعي والزراعي

2021/04/02 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، مشروعاً اصلاحياً لدعم قطاعي الصناعة والزراعة في البلاد.وأكد الصدر في بيان أن "المشروع يهدف الى وقف الاستيراد الخارجي وتوفير فرص عمل للشباب والانتقال الى التصدير تدريجيا، فضلا عن تقوية الاقتصاد العراقي".

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