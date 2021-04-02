توجيهان من وزير الصحة حول مباشرة الخريجين بعد إقرار الموازنة

2021/04/02 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، دوائر الوزارة كافة باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي 2018 – 2019 في وظائفهم.

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وطالب التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 نيسان 2021)، "دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستكمال الاجراءات لغرض مباشرة خريجي ٢٠١٨ -٢٠١٩ من المشمولين بقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠ والتعديل الثالث والعلوميين".

ووجه كذلك "بالايعاز لدائرة التخطيط لاستكمال الاجراءات الخاصة بتعيين خريجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والعلوميين ومباشرة كافة الخريجين بصورة عاجلة بعد نشر الموازنة بجريدة الوقائع العراقية".

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